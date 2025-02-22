Академические итоги войны России с НАТО

БТ Борис Трофименко Выходит ,что В.В, Путин ошибся заявив , что в СССР выпускали только галоши для Африки по песку бегать.

Игорь Василевский Пока не понес. И вряд ли... У Первого задач горящих через край, а начинать еще войну с лампасами... Шойгу - из МЧС, но тесно связан не только со своим прошлым ведомством, но и МВД. А решение накопившихся проблем неизбежно потянет на перетряхивание всего лампасного состава.. Думаю, что работа по определению степени мерзостей некоторых руководителей велась и сейчас идет, но будет активизирована только после победы. Дела то с компроматом есть на каждого, но ждут своего времени