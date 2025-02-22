Вряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).
Академические итоги войны России с НАТО
Комментарии
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БТ
Борис Трофименко
Выходит ,что В.В, Путин ошибся заявив , что в СССР выпускали только галоши для Африки по песку бегать.
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4 час.
Игорь Василевский
Пока не понес. И вряд ли... У Первого задач горящих через край, а начинать еще войну с лампасами... Шойгу - из МЧС, но тесно связан не только со своим прошлым ведомством, но и МВД. А решение накопившихся проблем неизбежно потянет на перетряхивание всего лампасного состава.. Думаю, что работа по определению степени мерзостей некоторых руководителей велась и сейчас идет, но будет активизирована только после победы. Дела то с компроматом есть на каждого, но ждут своего времени
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3 час.
Игорь Василевский
Моб резерв обновлялся, разворовывался, генералов сажали, и вновь обновлялся. Но он не рассчитан на ведение 3 лет войны с ежедневным расходом по 10-15 тыс снарядов 152 калибра.. Пиндос считал, что у нас на складах было порядка 3-5 млн выстрелов. Это очень много! Но этого хватило всего на 8 месяцев боевых действий. Так что вступили в дело законсервированные производства, которые были сбережены от липких рученок "иффиктивных манагеров" и возвращены к станкам рукастые заводские пенсионеры...
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3 час.
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