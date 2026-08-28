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Petra Wallet запускает конфиденциальные переводы APT в браузерном расширении

Petra Wallet запускает конфиденциальные переводы APT в браузерном расширении

Пользователи Petra Wallet на рабочем столе теперь могут хранить и отправлять зашифрованные данные APT балансы поступают непосредственно из расширения браузера кошелька, при этом суммы транзакций скрываются в сети, а адреса отправителя и получателя остаются общедоступными.

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