Petra Wallet запускает конфиденциальные переводы APT в браузерном расширении

Пользователи Petra Wallet на рабочем столе теперь могут хранить и отправлять зашифрованные данные APT балансы поступают непосредственно из расширения браузера кошелька, при этом суммы транзакций скрываются в сети, а адреса отправителя и получателя остаются общедоступными.