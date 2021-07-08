Дураки, дороги и митрополитики | Новый бросок "развитого путинизма" | Душенов. Прямая речь #49

Дураки, дороги и митрополитики | Душенов. Ответы на вопросы Как в России обстоят дела с дорожным строительством? Правда ли, что священники в 1991 году выходили на баррикады разваливать СССР? Правда ли, что с ракетами и державностью у нас всё хорошо, а с архиереями и духовностью - беда? Есть ли какая-то связь между библейской геенной, французской Гиенью, пятнистой гиеной и личной гигиеной? Как взаимодействуют Православие и русский национализм? Новый бросок "развитого путинизма" | Душенов.