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В Микульте все такие? Замминистра сядет на 7 лет за музей мороженого

В Микульте все такие? Замминистра сядет на 7 лет за музей мороженого

Вряд ли кто будет спорить, что самые честные, культурные и порядочные люди должны быть именно в Министерстве культуры.

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