Вряд ли кто будет спорить, что самые честные, культурные и порядочные люди должны быть именно в Министерстве культуры.
В Микульте все такие? Замминистра сядет на 7 лет за музей мороженого
Комментарии
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Ольга Калугина
А что творит бывшая замминистра Манилова в ГРМ? Одна рожа чего стоит! И главное - замы Мединского и Любимовой сидят, а министры - помощник при президенте и чиста как ангел. За гранью…
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ИП
Игорь Петров
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