Письмо Евгения Моргунова товарищу И. В. Сталину и ответ Вождя⁠⁠

27 апреля – день рождения видного советского актёра Евгения Моргунова (1927-99). В 1943 году 15-летний Женя Моргунов написал письмо товарищу Сталину: «Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня, пожалуйста, в актёры! Я работаю на заводе болваночником, но хочу быть в искусстве».
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