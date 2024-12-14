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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» интересуется Виртцем, но «Байер» не продаст хавбека зимой. Гимараэс готов перейти из «Ньюкасла» (The Times)

«Горожанам» нравится игра немецкого полузащитника, и для клуба это было бы идеальное приобритение. Но «Манчестер Сити» понимает, что «Байер» не намерен продавать футболиста зимой.

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