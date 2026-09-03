SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Агент Каррасскаля: «Интерес со стороны «Краснодара» есть, но я не знаю, хочет ли сам Хорхе возвращаться в Россию»

Агент Каррасскаля: «Интерес со стороны «Краснодара» есть, но я не знаю, хочет ли сам Хорхе возвращаться в Россию»

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы колумбийского полузащитника «Фламенго» Хорхе Карраскаля, прокомментировал возможность возвращения игрока в Россию.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым