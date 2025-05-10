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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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5.80 – «Зенит» выиграет РПЛ и Кубок России в этом сезоне

5.80 – «Зенит» выиграет РПЛ и Кубок России в этом сезоне

Букмекеры оценили шансы «Зенита» сделать золотой дубль в сезоне-2024/25. В Мир РПЛ «Зенит» идет вторым, отставая от «Краснодара» на 4 очка.

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