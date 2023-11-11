В Рязанской области с рельсов сошли почти 20 вагонов

19 вагонов грузового поезда сошли с рельс в Рязанской области. По сообщению Московской железной дороги, которое приводит ТАСС - это произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
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