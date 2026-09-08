ПВО Саудовской Аравии не сумела отразить удар йеменских «парней в тапках» Йеменские хуситы нанесли новый удар по Саудовской Аравии.
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