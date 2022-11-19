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Стеф Карри ушел от двух игроков «Никс» с помощью финта и жестом показал, что сам не верит в случившееся

Стеф Карри ушел от двух игроков «Никс» с помощью финта и жестом показал, что сам не верит в случившееся

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором красивого момента в матче с «Никс» в пятницу. Во второй четверти Карри ушел от двух игроков «Никс» с помощью перевода мяча за спиной.

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