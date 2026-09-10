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Серое платье вместо чёрного: главный минималистичный тренд осени 2026

Серое платье вместо чёрного: главный минималистичный тренд осени 2026

У чёрного платья появилась конкурентка — и она значительно спокойнее. Осенью 2026-го главным героем минималистичного гардероба становится серое платье: от холодного графита до оттенка мокрого асфальта и почти серебристого тумана.

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