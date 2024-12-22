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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

К нам приходит Рождество.

К нам приходит Рождество.

В городской библиотеке № 8 им. Евфросинии Полоцкой для воспитанников ГУО ´Детский дом г. Бобруйска´ в рамках Республиканской акции ´Наши дети´ была проведена праздничная программа ´К нам приходит Рождество´.

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