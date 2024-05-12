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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» – букмекерский фаворит матча с «Уралом». Воронежцы проиграли последние 7 игр в РПЛ

«Факел» примет «Урал» в 28-м туре РПЛ. Букмекеры считают «Факел» фаворитом встречи за 2.75. На победу «Урала» дают 3.

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