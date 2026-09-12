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Татар-информ

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Хачанов не смог выйти в финал US Open, уступив Звереву

Хачанов не смог выйти в финал US Open, уступив Звереву

Фото: tennis-russia.ru Россиянин Карен Хачанов в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке, проиграл представителю Германии Александру Звереву.

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