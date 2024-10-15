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В Петербурге с помощью нейросети обнаружили 37 незаконных граффити

В Петербурге с помощью нейросети обнаружили 37 незаконных граффити

Проверки прошли в рамках «Недели чистоты». Инспекторы Государственной административно-технической инспекции Петербурга в рамках «Недели чистоты» осмотрели более 1000 объектов и добились оперативного устранения 78% нарушений.

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