В Петербурге с помощью нейросети обнаружили 37 незаконных граффити

Проверки прошли в рамках «Недели чистоты». Инспекторы Государственной административно-технической инспекции Петербурга в рамках «Недели чистоты» осмотрели более 1000 объектов и добились оперативного устранения 78% нарушений.
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