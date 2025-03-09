Четыре пожара потушили в Тульской области 8 марта

За прошедшие сутки 8 марта в Тульской области спасатели МЧС потушили четыре пожара. Об этом информирует министерство МЧС России по региону, Пожар произошел в пустом строении в коттеджном поселке Велегож-4 Заокского района.
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