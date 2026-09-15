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Курские новости

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В Щиграх Курской области на 25% ускорили мобильный интернет

В Щиграх Курской области на 25% ускорили мобильный интернет

МТС запустила российские площадки «ИРТЕЯ» в городе Щигры на востоке Курской области. Установка отечественного телеком-оборудования позволила улучшить голосовую связь и увеличить скорость мобильного интернета более чем на 25%.

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