Искусственный интеллект в мире моды: Трансформация индустрии

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет многие отрасли, и мода не исключение. В 2024 году ИИ уже не просто техническая новинка, а мощный инструмент, который оказывает глубокое влияние на все аспекты модной индустрии — от дизайна и производства до маркетинга и потребительского опыта.