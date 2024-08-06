Искусственный интеллект в мире моды: Трансформация индустрии

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет многие отрасли, и мода не исключение. В 2024 году ИИ уже не просто техническая новинка, а мощный инструмент, который оказывает глубокое влияние на все аспекты модной индустрии — от дизайна и производства до маркетинга и потребительского опыта.
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