«Надеялась, что выкарабкается», Лужина прокомментировала смерть Куравлева

Печальное известие о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, прокомментировала актриса театра и кино Лариса Лужина.
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