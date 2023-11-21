Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?

Компартия инициирует выход Турции из альянса Дмитрий Родионов Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Дмитриев Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала «постыдным» обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса.
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