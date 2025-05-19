Обозреватель Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture посоветовал президенту США Дональду Трампу не угрожать российскому лидеру Владимиру Путину санкциями во время предстоящего телефонного разговора.
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