Лучшие книжные новинки 2023 года: топ-10

Современный человек не испытывает дефицита в развлечениях. Если 100 лет назад одним из нескольких вариантов проведения досуга было чтение книг, сейчас ситуация изменилась: фильмы, компьютерные игры, соцсети… И все-таки в XXI веке люди не перестали читать.