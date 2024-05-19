Глава Минобороны Британии заявил, что королевство не готово к войне с Россией

Великобритания не готова к войне с Россией, страна не хочет идти на прямой военный конфликт. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, отвечая на вопрос, почему ВВС страны помогли Израилю с перехватом ракет и беспилотников, а Украине нет.
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