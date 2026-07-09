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РБК СТИЛЬ

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«Искусство принадлежит народу»: каким будет питчинг Мастерской Брусникина

«Искусство принадлежит народу»: каким будет питчинг Мастерской Брусникина

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Уже в шестой раз Мастерская Брусникина (команда питчинга Мастерской Брусникина — герой проекта «РБК Визионеры») собирает однодневный фестиваль театральных эскизов, из которых затем складывается репертуар будущего сезона театра.

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