Он оценил все прелести отдыха на диване) Фото медведя покорило Интернет!

Этот мишка прославился благодаря одному снимку! Фото медведя, который решил отдохнуть на свалке, покорило Интернет и стало вирусным.
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