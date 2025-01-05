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Он оценил все прелести отдыха на диване) Фото медведя покорило Интернет!

Этот мишка прославился благодаря одному снимку! Фото медведя, который решил отдохнуть на свалке, покорило Интернет и стало вирусным.

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Иван Иванов
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