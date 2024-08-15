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Военное обозрение

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Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» для борьбы с БПЛА

Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» для борьбы с БПЛА

Семейство зенитных систем «Панцирь» пополнилось новым образцом. Комплекс «Панцирь-СМД-Е» вооружен только ракетами и оптимизировано для борьбы с БПЛА.

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