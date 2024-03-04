Захарова: военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила, что военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе».
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