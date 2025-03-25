На этот счет, не сомневайтесь: мошенники обнаружили дыры в безопасности малых банков

Мошенники обнаружили серьезные уязвимости у малых банков, выяснили «Известия». У небольших финансовых организаций не хватает средств на разработку мощных систем безопасности, у них часто нет и круглосуточных дежурных служб.
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