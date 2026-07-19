С 1 сентября вступят в силу новые правила выдачи медицинских справок и заключений: Что ждать россиянам

С началом осени 2026 года в России изменятся правила работы с медицинской документацией. С 1 сентября начинает действовать приказ Министерства здравоохранения № 286н, который был подписан главой ведомства 15 апреля этого года, передает ИА DEITA.
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