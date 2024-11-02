Уже села до 2 января!

ВА

Виктор Александров

Уважаемое «Неспешный разговор»! Статья Ваша дословно, но не полностью, переписана с «Абсолютный Рейтинг». Ну и я перепишу тут свой отзыв «Гневный спич» - это кто гневный? Это к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. У русских людей пропали отчества! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества, а также ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. Кроме того, «Президент РФ подписал закон от 28.02.2023 № 52-ФЗ, устанавливающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». «Абсолютный Рейтинг» (ну имена пошли!) указал, что это существо «ранее была секретарем ректората в Щукинском театральном училище». Чем это там занимается уважаемое училище культуры? А фамилия Яны – «Д»? Под суд за хранение и угрозы оружием под этой фамилией пойдёт? Или будут судить только за поддержку ВСУ, как Вы, «Абсолютный Рейтинг», тут пишите? С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.