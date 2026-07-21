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Соболев об отношении фанатов: «В «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушел не совсем красиво. Переход оттуда в «Зенит» воспринимается болезненно»

Александр Соболев объяснил провокационное поведение после гола в ворота «Спартака» в матче за OLIMPBET Суперкубок России .

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