Горько после свадьбы. На Кубани чиновник погулял с невестой за счёт бюджета

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Эта скандальная свадьба на кубанском курорте пела и плясала в январе 2021 года. Её дорогих гостей развлекали своими номерами лучшие творческие силы города, ведь на эту работу подрядили коллектив местного «Дворца культуры, искусства и досуга».