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Горько после свадьбы. На Кубани чиновник погулял с невестой за счёт бюджета

Эта скандальная свадьба на кубанском курорте пела и плясала в январе 2021 года. Её дорогих гостей развлекали своими номерами лучшие творческие силы города, ведь на эту работу подрядили коллектив местного «Дворца культуры, искусства и досуга».

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