В суд направлено дело о краже 1 миллиарда рублей из ячеек банка в Петербурге

Преступление было совершено в марте Прокуратура Петроградского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение по делу гражданина РФ и Молдавии Артура Барбынцы, обвиняемого в краже ценностей и наличности из банковских ячеек, пишет «МК Петербург».