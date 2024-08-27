В суд направлено дело о краже 1 миллиарда рублей из ячеек банка в Петербурге

Преступление было совершено в марте Прокуратура Петроградского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение по делу гражданина РФ и Молдавии Артура Барбынцы, обвиняемого в краже ценностей и наличности из банковских ячеек, пишет «МК Петербург».
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