Reuters: США вводят визовые ограничения для чиновников из Китая

Global look press/imageBROKER.com/Guenter Fischer Соединенные Штаты предпринимают шаги по введению дополнительных визовых ограничений для китайских чиновников, участвующих в политике, связанной с доступом иностранцев в районы Тибета.
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