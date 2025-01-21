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Суд в Самаре заставил предпринимателя убрать незаконный киоск

Суд в Самаре заставил предпринимателя убрать незаконный киоск

Также он предписал полностью освободить занятую землю.В департаменте управления имуществом Самары подали иск в суд с требованием освободить участок земли в Самарском районе.

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