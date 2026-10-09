Германия выделила 71 млн евро на проекты развития в Узбекистане

Германия направит 71 млн евро на улучшение экономического и социального развития в Узбекистане. Поддержка будет предоставлена через KfW, GIZ и PTB для модернизации образования, расширения энергетической инфраструктуры и социальной защиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Mehr: Иран открыл...
- T В ЕС выдвинули Ро...
- Прибалтов "попрос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым