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Царьград

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Германия выделила 71 млн евро на проекты развития в Узбекистане

Германия выделила 71 млн евро на проекты развития в Узбекистане

Германия направит 71 млн евро на улучшение экономического и социального развития в Узбекистане. Поддержка будет предоставлена через KfW, GIZ и PTB для модернизации образования, расширения энергетической инфраструктуры и социальной защиты.

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