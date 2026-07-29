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Царьград

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Аналитики MWM расценили заявление Путина по «Циркону» как сигнал противникам России

Аналитики MWM расценили заявление Путина по «Циркону» как сигнал противникам России

Слова Владимира Путина о ракете "Циркон" насторожили Запад.Президент России Владимир Путин заявил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон», что стало важным сигналом для потенциальных противников России, пишет Military Watch Magazine.

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