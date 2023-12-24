Сберечь и приумножить наше культурное наследие.

21 декабря 2023 года в VIII - XI классах всех учреждений общего среднего образования Республики Беларусь состоялись мероприятия проекта Министерства образования Республики Беларусь ´ШАГ - Школа Активного Гражданина´ на тему: ´Родина моя Беларусь в лицах.
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