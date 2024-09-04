Начались съемки мюзикла «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд и Милошем Биковичем в ролях

В проекте песни и музыка Владимира Высоцкого будут представлены в современной обработке. Анна Пересильд кадр сериалаНачались съемки мюзикла «Алиса в стране чудес» — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла, на создание которого Высоцкий потратил три года своей жизни.