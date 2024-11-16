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"Смотрели немигающими взглядами": Турист рассказал о странной реакции дагестанцев на жену

"Смотрели немигающими взглядами": Турист рассказал о странной реакции дагестанцев на жену

Турист рассказал о странной реакции жителей небольшого села в Дагестане на его жену: "Смотрели немигающими взглядами".

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