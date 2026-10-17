Ученые выяснили, что земля на Марсе в определенных областях пригодна для культивирования растений. Об этом сообщается в публикации журнала CATENA, подготовленной аспирантом Сиднейского университета Дэниелом Ирвингом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Зеленский заявил ...
- ГБ Агония в ВСУ, бро...
- ГБ Перерезан главный...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым