Выпускникам Архангельска рассказали о преимуществах работы в строительной отрасли

В городском центре опережающей профессиональной подготовки прошла первая встреча выпускников техникумов и колледжей с работодателямиВ городском центре опережающей профессиональной подготовки прошла первая встреча выпускников техникумов и колледжей с работодателямиЭто мероприятие было организовано для ознакомления молодых специалистов с вакансиями от ведущих строительных компаний региона.
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