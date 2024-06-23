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Регион 29

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Выпускникам Архангельска рассказали о преимуществах работы в строительной отрасли

В городском центре опережающей профессиональной подготовки прошла первая встреча выпускников техникумов и колледжей с работодателямиВ городском центре опережающей профессиональной подготовки прошла первая встреча выпускников техникумов и колледжей с работодателямиЭто мероприятие было организовано для ознакомления молодых специалистов с вакансиями от ведущих строительных компаний региона.

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