В 10 000 000 000 000 раз больше энергии видимого света: гамма-лучи Пульсара ставят в тупик ученых

Ученые, использующие обсерваторию H.E.S.S. (массив из пяти телескопов, предназначенных для исследования космических гамма-лучей) в Намибии, обнаружили гамма-лучи самой высокой энергии, когда-либо исходившие от мертвой звезды, называемой пульсаром.
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