Трамп на пороге нового политического противостояния

Возможная победа демократов на выборах в Конгресс способна превратить вторую президентскую каденцию Дональда Трампа в постоянную борьбу с расследованиями и политическими атаками Президент США Дональд Трамп может столкнуться с новым витком политического противостояния в Вашингтоне.
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