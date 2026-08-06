Трамп на пороге нового политического противостояния

Возможная победа демократов на выборах в Конгресс способна превратить вторую президентскую каденцию Дональда Трампа в постоянную борьбу с расследованиями и политическими атаками Президент США Дональд Трамп может столкнуться с новым витком политического противостояния в Вашингтоне.