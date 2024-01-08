Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по военным заводам Украины

Войска применили и другое вооружениеУтром 8 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны.
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