В Красногвардейском районе Петербурга до конца года появятся три сквера и один сад

Благоустройство выполнят с учетом естественного ландшафта В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по поручению губернатора Александра Беглова в этом году в Красногвардейском районе Северной столицы появятся четыре общественных пространства.
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