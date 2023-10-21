Власти Израиля призвали своих граждан покинуть Египет и Иорданию

РИАМО - 21 окт. Израильские ведомства призвали граждан страны срочно покинуть и не посещать Египет, Иорданию, а также все государства Ближнего Востока из-за риска нападений жителей, которые поддерживают Палестину, сообщает РБК.
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