Пожилой мужчина был осужден за убийство своей подруги после перестрелки

Весной прошлого года в одном из населенных пунктов Аскизского района произошла трагическая ситуация. Между двумя людьми, которые были знакомы друг с другом, возник конфликт, закончившийся гибелью одной из сторон.
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