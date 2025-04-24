На берегу Силикатного пруда в Орле отдадут с молотка землю под многоэтажку

В Северном районе Орла, на улице Космонавтов, выставили на аукцион право заключения договора переуступки прав аренды на 1,19 га земли для последующего строительства там многоквартирного дома высотой до 25 этажей.
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